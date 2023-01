SMRŤ slávnej supermodelky († 56): Prehrala boj s rakovinou prsníka!

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu a modelingu zasiahla smutná správa! V stredu ráno odišla na večnosť krásna Tatjana Patitz, ktorá patrila medzi najslávnejšie supermodelky 80. a 90. rokov. Smrť krásky, ktorá by v marci oslávila 57. narodeniny, oplakávajú nielen mnohé jej kolegyne z modelingu.

Správy o tom, že Tatjana Patitz zomrela, potvrdil pre Daily Mail jej agent. Tiež prezradil príčinu smrti, ktorou bol prehratý boj s rakovinou prsníka.

Sociálne siete viacerých modeliek v súvislosti s tým zaplavili smutné odkazy. „Veľmi ma zarmútili správy o smrti krásnej Tatjany Patitz. Mala som pocit, akoby sme spolu vyrastali. Absolvovali sme mnohé fotenia a prehliadky. Bola jemná, citlivá, láskavá, zvedavá a kto by mohol zabudnúť na ten jej prenikavý pohľad. Jej láska k zvieratám a prírode bola nákazlivá. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jej rodine - najmä synovi, ktorého zbožňovala. Nech odpočíva v pokoji,” uviedla Cindy Crawford.

Eva Herzigova sa s milovanou kolegyňou tiež lúčila. „Opustil nás anjel... Tatjana Patitz, správy o tvojej smrti sú tie najsmutnejšie, aké si viem predstaviť. Budeš mi veľmi chýbať,” napísala.

Viacero spoločných fotografií a slová plné bolesti zverejnila aj Helena Christensen. „Krásna Tatjana, bola si taká božská duša. Vždy pôvabná a pokojná s tými nádhernými usmievajúcimi sa očami. Od mladého veku sme spolu chodili na mnohé výlety a spájali nás neskutočné spomienky. Milovala som byť v tvojej spoločnosti, napĺňalo ma to pokojom a vždy sme sa veľa nasmiali. Som vďačná, že sme boli v kontakte až do konca. Usmievam sa, keď čítam naše správy uvedomujúc si, že boli najmä o našej láske k prírode. Dúfam, že jazdíš na koni po nekončiacich sa lúkach s úsmevom na tvári a vetrom vo vlasoch. Odpočívaj v pokoji, krásny anjel,” napísala.

Tatjana Patitz sa narodila svojej estónskej matke a nemeckému otcovi v Hamburgu dňa 25. marca 1966. Ešte keď bola dieťa sa presťahovali do Švédska, kde sa ako 17-ročná prihlásila do modelingovej súťaže a skončila na treťom mieste. Výhrou bol pracovný výlet do Paríža.

Tatjana bola jednou z krások, ktoré sa objavili na často spomínanej titulnej fotografii magazínu Vogue od fotografa Petra Lindbergha. Spomínaný záber bol legendárny a vlastne odštartoval éruz supermodeliek. Spolu s ňou na ňom pózovali aj Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista a Cindy Crawford. Keď ich uvidel George Michael, hneď ich obsadil do svojho klipu ku skladbe Freedom.