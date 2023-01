Slávna sexica ODHODILA PRÍČESKY: Bohatá HRIVA je klamstvo... Takto vyzerajú jej vlasy v skutočnosti!

LOS ANGELES - Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy a uvedomuje si to aj slávna diva Kim Kardashian (42). V spoločnosti sa objavuje vždy s bohatou hrivou dlhou po zadok. Ako sa však ukázalo, nie je to realita. Cez sviatky sa totiž na sociálnej sieti TikTok objavilo video, na ktorom má slávna podnikateľka zložené príčesky. Pozrite, takto vyzerá jej účas v skutočnosti!

Dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa, 9-ročná North West, je aktívnou užívateľkou sociálnej siete TikTok. Nahráva tam videá nielen sama, ale aj so svojou mamou. Veď napokon jej profil sa volá Kim a North. Počas uplynulých sviatkov tam zverejnila video, na ktorom dvojica "spieva" pieseň Baby, It's Cold Outside.

No a mnohých hneď zaujala staršia Kardashianka. Jej vlasy boli totiž iné, ako ich poznáme zo spoločenských podujatí - rozhodne to nebola tá bohatá dlhá hriva. Kim zjavne zložila príčesky, ktorými na verejnosti tak ohuruje a na záberoch mala svoje prirodzené vlasy.

Bolo zjavné, že ich mala čerstvo umyté, no boli aj výrazne kratšie a oveľa redšie. Či jej takéto kadere nadelila matka príroda alebo sa k nim dopracovala odfarbovaním a rokmi nosenia príčeskov, nevedno. Jedno je však isté, rozhodne im toľké úpravy nepomáhajú.