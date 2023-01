Jeremy Renner sa po desivej nehode ozval fanúšikom: Zverejnil FOTO z nemocničného lôžka!

„Ďakujem vám všetkým za vaše milé slová. Nevládzem teraz písať, avšak všetkým vám posielam lásku,” uviedol pri fotke Jeremy, ktorý absolvoval potrebné operácie. Mnohí priatelia a fanúšikovia sa pri pohľade na neho potešili, že je pri vedomí.

V súvislosti s nehodou sa konala tlačová konferencia, v rámci ktorej sa vyjadrovali hercovi zástupcovia aj úrad šerifa, ktorý nehodu vyšetruje. Ako vyšlo najavo, niekto z hercových príbuzných prichádzal autom k jeho domu neďaleko jazera Tahoe, keď zapadol do snehu. Na pomoc mu prišiel aj Jeremy na svojej zhruba šesťtonovej rolbe.

Keď zapadnuté auto vytiahol, vystúpil z rolby a dali sa do reči. Zrazu sa ale rolba dala do pohybu. Jeremy sa pokúšal naskočiť späť do kabíny, aby ju zastavil. V tej chvíli došlo k nešťastiu a Renner sa vážne zranil. Rolbu aktuálne skúma policajný technik, aby zistil, prečo sa dala do pohybu.