Promi milenka sa na pláži pretŕčala v hriešnych bikinách: Ledva skryli to, čo mali!

Galéria fotiek (6) Juliana Nalú

Zdroj: profimedia.sk

RIO DE JANEIRO - Užívala si svoju rodnú krajinu. Brazílska modelka Juliana Nalú (24) predviedla na pláži v Riu de Janeiro okrem svojej dokonalej postavy aj to, že jej rozhodne nechýba odvaha. Ukázala sa totiž v čiernych miniplavkách, v ktorých hrozilo, že ostatní návštevníci pláže uvidia to, čo by malo zostať zostať skryté.