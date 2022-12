Pokračovanie obľúbeného vianočného filmu nadchlo verejnosť: DRSNÝ ODKAZ jednej z hviezd!

...fanúšikovia sa tešili zrejme zbytočne! Písal sa rok 2006, keď mal svoju premiéru film Prázdniny. Hlavných postáv sa zhostili Kate Winslet a Cameron Diaz, ktoré stvárnili dve ženy, čo si počas vianočných sviatkov vymenili svoje domovy a ich životy sa vďaka tomu výrazne zmenili.

The Sun v uplynulých dňoch prišiel so správami, že počin by sa po rokoch mal dočkať pokračovania. Medializované bolo doknca i to, že by v ňom mala účinkovať celé pôvodné obsadenie. „Všetky hlavné postavy súhlasili a nakrúcať by sa malo začať budúci rok,” uviedol pre The Sun spomínaný zdroj.

A hoci boli fanúšikovia veľmi nadšení, za krátko prišlo sklamanie v podobe slov od Kate Winslet. „Čítala som o tom niečo, ale to bolo prvýkrát, čo som o tom vlastne počula,” uviedla pre People hviezdna herečka. „Prisahám, že o tom so mnou nehovoril ani žiadny agent, ani zástupca, ani nikto z dôležitých,“ dodala a mnohých tak zarmútila.

Zdroj: Columbia Pictures Corporation

Režisérka počinu Nancy Meyers si je vedomá toho, že fanúšikov sklamali. Avšak mala tiež potrebu uviesť tieto dohady na pravú mieru. „Dostala som ohľadom toho veľa správ. Prepáčte, ale nie je to pravda,“ uviedla.