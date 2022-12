Slávna herečka s výstrihom PO PUPOK: Aha, toto sú moje poklady!

Galéria fotiek (7) Catherine Zeta-Jones

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Nezostala bez povšimnutia! Herečka Catherine Zeta-Jones (53) nikdy nesklame, keď sa objaví na červenom koberci. Inak tomu nebolo ani na premiére počinu s názvom National Treasure: Edge of History, ktorá sa konala v uplynulých dňoch. Slávna kráska prišla do spoločnosti so svojím synom, avšak pozornosť mu venoval málokto. Všetku na seba strhla jeho slávna mama!