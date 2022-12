Rodina slávnej Sharon Stone sa rozrástla: V tichosti si adoptovala štvrtého syna!

LOS ANGELES - To je ale prekvapenie! Herečka Sharon Stone (64) otvorene hovorí o tom, že jej cesta za vytúženou rodinou bola poriadne bolestivá. Skôr, než si adoptovala svojich synov, totiž deväťkrát potratila... Aktuálne sa v médiách objavili prekvapivé správy o tom, že sa jej família nedávno rozrástla. Hviezdna blondínka si mala adoptovať ďalšieho syna.

Ako novinárka Alison Boshoff, ktorá píše pre Daily Mail uvádza, Sharon vzala do svojej opatery kamaráta jej najstaršieho syna Roana (22) po tom, čo jeho vlastný otec zomrel. „Jeden z mojich priateľov mi povedal: Stalo sa to tak pred rokom a ona to drží celkom v tajnosti. Ten chlapec je nerozlučiteľný s jej synom Roanom a všetci spolu teraz žijú ako rodina,” uvádza spomnínaná novinárka.

„Je to úžasné a veľa to o nej vypovedá. Mala náročné detstvo a sama chce vytvoriť rodinu, o ktorej sama kedysi snívala,” uviedol človek z herečkinho blízkeho okolia a dodal, že ale nevie, či adopciu uskutočnili aj "papierovo".

Počas istého filmového festivalu sa Sharon vyjadrila: „Môj najstarší syn má kamaráta, s ktorými sa kamarátia od detstva. Mal len otca, ten trpel Parkinsonovou chorobou. Keď dostal covid, zomrel a tak chlapec zostal sám. Tak som ho vzala k sebe a teraz mám štyroch chlapcov.”

Sharon Stone si najstaršiho syna Roana adoptovala v roku 2000. K nim neskôr pribudli bratia Laird a Quinn.