TOTO ešte šoubiznis nezažil! Krásny príbeh LÁSKY a zásnuby po 41 rokoch

LOS ANGELES - Svetu oznámil krásnu správu! Herec Blair Underwood (58), známy napríklad aj vďaka účinkovaniu v seriáli Sex v meste, je šťastný a bláznivo zamilovaný. Svoj podiel na tom má herečka Josie Hart (48), ktorú nedávno požiadal o ruku. Zaujímavé na ich príbehu lásky je to, že dlhé roky boli len dobrými priateľmi.

Herec Blair Underwood v seriáli Sex v meste stvárnil šarmantného doktora, ktorý randil s ryšavkou Mirandou.

V súkromí tvoril dlhé roky pár s herečkou Desiree DaCosta, s ktorou má dvoch synov a dcéru. V máji minulého roka dvojica oznámila, že sa po 27 rokoch manželstva rozvádzajú.

Aktuálne sa slávny herec pochválil fanúšikom i svetu s krásnou správou. A to, že v jeho živote je nová žena, ktorú dokonca už požiadal o ruku. Nevedno, ako dlho Blair a Josie tvoria pár, isté však je, že sa poznajú už 41 rokov.

„Mojim súkromným vrcholom bolo kráčať po červenom koberci s mojou novou snúbenicou Josie Hart. Je to ta najúžasnejšia, najkrajšia, najveselšia a najmúdrejšia osoba, akú poznám,” uviedol vo svojom vyznaní zamilovaný herec. „Nikto z nás nikdy nevie, čo nám Boh prinesie do cesty. Bola mi oporou ešte predtým, než som sa stal hercom. Keď sa 41-ročné priateľstvo zmení na romantiku, venujete tomu pozornosť a vykročíte na cestu vďačnosti,” dodal Underwood, ktorý sa k svojej snúbenici zamilovane túlil na červenom koberci. Čo poviete, pristane im to spolu?

Galéria fotiek (2) Blair Underwood a Josie Hart

Zdroj: profimedia.sk