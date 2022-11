Fešák z Twilightu sa oženil: Po svadbe nastala bizarná situácia!

LOS ANGELES - Do roka a do dňa! Toho sa v prípade svojho vzťahu držal herec Taylor Lautner (30), ktorý si presne 12 mesiacov od zásnub vzal za ženu svoju krásnu snúbenicu Taylor (24). Dvojica si svoje "áno" povedala pod holým nebom a nevesta si vzala manželovo priezvisko...

...a tak sa ženích a nevesta volajú úplne rovnako. „Opýtal som sa jej ako sa jej páči moje priezvisko. Lebo my teda máme už rovnaké meno. Bude to asi zaujímavé. A po svadbe z nás vlastne bude tá istá osoba. Budeme to mať super jednoduché, alebo super komplikované,” uviedol nedávno v The Kelly Clarkson Show sympatický herec.

Ten svoju vyvolenú požiadal o ruku 11. novembra minulého roka. Pri tej príležitosti zverejnil na sociálnej sieti Instagram fotografie zo zásnub, ktoré nadchli hádam každého.

Presne do roka a do dňa, teda uplynulý piatok podvečer sa rodina a vybraní priatelia dvojice zišli, aby boli svedkami toho, ako spečatia svoju lásku svadbou. Ako informuje Daily Mail (nájdete TU aj FOTO z obradu) zišla sa ich zhruba stovka a novomanželia vyzerali naozaj krásne a šťastne.