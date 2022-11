Fenomenálny kostým Heidi Klum: Na Halloweena bola za obriu DÁŽĎOVKU… Rozhovory dávala POLEŽIAČKY!

Galéria fotiek (3) Heidi Klum je známa svojimi výraznými halloweenskymi kostýmami.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Topmodelka Heidi Klum (49) je známa svojimi premakanými kostýmami. A nesklamala ani tento rok - na svoju 21. výročnú halloweensku párty v Sake No Hana v New Yorku prišla v kostýme obrej dážďovky. Na háčiku si ju viedol jej manžel Tom Kaulitz (33), ktorý bol prezlečený za rybára. Ešte aj rozhovory blondínka rozdávala poležiačky!