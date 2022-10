Krásny šoubiznisový pár je MINULOSŤOU: Bol jej NEVERNÝ! Z počtu jeho mileniek vám spadne sánka

LOS ANGELES - Americká hudobníčka Jana Kramer (38) a bývalý futbalista NFL Mike Caussin (35) patrili medzi najkrajšie páry šoubiznisu. Ich šťastie však nevydržalo dlho... Speváčke tak skrachovalo už tretie manželstvo. Dôvodom rozpadu vzťahu so športovcom bola hlavne nevera.

Jana Kramer je úspešná speváčka country a rovnako úspešná je aj jej herecká kariéra. Objavila sa vo viacerých filmoch či seriáloch, ako napríklad 90210: Nová generácia. Jej exmanžel Mike Caussin sa preslávil ako úspešný hráč amerického futbalu, zahral si aj v NFL.

Dvojica sa dala dokopy v roku 2014 a o rok na to si povedali svoje áno. Definitívny koniec ich manželstva prišiel v roku 2021. Ich vzťah sa však rozpadol oveľa skôr. Hlavným dôvodom mala byť podľa slov Kramer nevera jej manžela.

Nikto však netušil, s koľkými ženami ju skutočne podviedol. Umelkyňa to po prvýkrát prezradila teraz, keď bola hosťom v šou Red Table Talk. Kráska so slzami v očiach hovorila o tom, ako ju manželova nevera ovplyvnila. Ďalej prezradila aj to, že blížiace sa Vianoce pre ňu veľmi šťastné nebudú.

Moderátorka Jada Pinkett Smith si chcela najskôr overiť, s koľkými ženami jej bol bývalý manžel neverný. „Zistila si, že spal s 13 ženami?" spýtala sa moderátorka. Odpoveď Kramer však poriadne šokovala. „Bolo ich viac," doplnila speváčka.

„Viem, že sa momentálne obaja nachádzame v lepšej situácii, ale stále myslím na tento rok. Moje deti sa nezobudia počas Vianoc v mojom dome. Táto predstava ma ničí. Toto skrátka nie je fér. Zobral mi môj sen o tom, čo som chcela pre moju rodinu," povedala s plačom.