FOTO miesta, kde zomrel legendárny Coolio († 59): Na cestu do raja ho vyprevádza aj Michelle Pfeiffer!

Smutné správy pre médiá potvrdil umelcov manažér Jarez Posey. Jeho kolegyňa Sheila Finegan vydala k jeho úmrtiu stanovisko: „Sme veľmi zarmútení stratou nášho drahého priateľa a klienta Coolia. Dotkol sa sveta svojím talentom a bude nám veľmi chýbať. Ďakujeme všetkým na celom svete, ktorí počúvali jeho hudbu, i všetkým, čo sa v súvislosti s jeho odchodom ozývajú. Prosím, majte jeho blízkych vo svojich myšlienkach a modlitbách.”

Za Cooliom, ktorý naposledy vystupoval 18. septembra, nepochybne najviac smúti jeho 10 detí a bývalá manželka Josefa Salinas, s ktorou sa rozviedli v roku 2000. Odkazy plné smútku sa však objavujú aj na profiloch na sociálnych sieťach mnohých raperov. Emotívne statusy zverejnili napríklad Ice Cube, Vanilla Ice, MC Hammer, či Snoop Dogg.

Slávneho rapera vyprevádza na večnosť aj herečka Michelle Pfeiffer, ktorá stvárnila vo filme Nebezpečné myšlienky hlavnú postavu. Na svojom profile na Instagrame zverejnila úryvok zo skladby Gangsta’s Paradise. „Keď som sa dozvedela o smrti talentovaného umelca Coolia, zlomilo mi to srdce. Jeho život skončil príliš skoro. Ako niektorí z vás vedia, mala som to šťastie, že som s ním mohla spolupracovať. Za skvelú skladbu dostal Grammy a myslím si, že aj to bol dôvod, prečo bol náš film taký úspešný. Pamätám si, že bol vždy láskavý. Aj po 30 rokoch mám zimomriavky, keď počujem túto skladbu. Posielam lásku jeho rodine,” uviedla pri svojom príspevku plavovláska.

Sociálnymi sieťami sa už šíri aj záber domu, v ktorom Coolio naposledy vydýchol. Ako sme vás informovali, bol na návšteve u kamaráta, keď sa ospravedlnil a odišiel do kúpeľne. Ten ho tam neskôr našiel bez známok života a privolal záchranárov. Resuscitácia rapera prebiehala zhruba 45 minút. Okolo 17:00 hodiny ho vyhlásili za mŕtveho. Príčinu smrti určí pitva, avšak hovorí sa o zástave srdca.