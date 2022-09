BOLESTNÁ SPOVEĎ známej krásky: Lekár nám oznámil, že srdce nášho dieťatka nebije!

O tom, že táto prominentná dvojica prežíva obrovský žiaľ, sme vás na Topkách informovali začiatkom augusta. Kate vtedy zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram emotívny príspevok, kde informovala o svojom trápení.

Kráska sa momentálne naplno venuje svojmu podcastu Blended, kde v poslednej epizóde hovorila práve o strate nenarodeného dieťaťa. „Je nesmierne ťažké, keď smútite za niekým, koho nikto nevidel," začala Kate.

„To že som tehotná, som zistila deň pred mojim narodeninami. Išli sme s kamarátkami na loď, kde sme plánovali celý deň piť. Ale bolo mi hrozne zle. Všetci tancovali a bavili sa. Ale nikomu som nepovedala, že som tehotná. Ja aj Rio sme však boli hrozne nadšení. Nevedeli sme sa dočkať, keď bude mať náš syn Cree súrodenca v jeho veku, lebo Riove deti sú oveľa staršie. Nakoniec sme to povedali deťom a rodine," povedala herečka.

Kate tiež priznala, že keď jej na sone oznámili, že srdce jej dieťatka nebije, tak sa pochopiteľne hneď rozplakala. Už cestou na vyšetrenie však pociťovala obavy, keďže sa objavilo mierne krvácanie. „Mám pocit, akoby mi Boh dal nejaké znamenie,” povedala k tomu. Spoločne s manželom sa usilovali zostať pokojní, avšak slová lekára ich zasiahli.

„Nebola som pripravená na to, čo sa udeje potom, ako mi to povedali. Všetko sme už mali naplánované. Natočili sme video s našimi deťmi a chceli sme to zverejniť na sociálnych sieťach. Keď mi to doktor povedal, chcela som okamžite utiecť, ale zároveň ma desilo vyjsť z tej miestnosti, pretože som to musela povedať deťom," doplnila Kate.

Bolestnú správu jej lekári oznámili v piatok a na pondelok bola naplánovaná operácia. „Bol to najdlhší víkend môjho života,” povedala k tomu Kate, ktorá sa svojou otvorenou spoveďou usiluje zmierniť aj bolest žien, ktoré sa ocitli v podobnej situácii.