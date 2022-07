Ukrajinský prezident Zelenskyj so ženou pózovali pre Vogue: SPOVEĎ prvej dámy!

„Pre prvú dámu v čase vojny neexistuje žiadny scenár, a tak Olena Zelenská píše svoj vlastný,” uviedla hneď v úvode svojho článku Rachel Donadio, ktorá sa spoločne do Kyjeva vybrala s fotografkou Annie Leibovitz. S prezidentom Ukrajiny a jeho krásnou manželkou nafotili pre magazín Vogue emotívne zábery a urobili rozhovor, ktorý obsahuje poriadne silné slová.

Olena sa napríklad zverila s tým, čo prežívala, keď konflikt na Ukrajine vypukol. „Boli to najstrašnejšie mesiace môjho života a života každého Ukrajinca,” uviedla plavovláska. Tá nikdy netúžila byť vo svetle reflektorov, ale v týchto ťažkých časoch zostala nohami pevne na zemi a plní si svoje povinnosti.

Volodymyr priznáva, že je na svoju ženu obzvlášť hrdý. „V prvom rade je to silná osobnosť. Pravdepodobne silnejšia, než si ona sama myslela. A táto vojna - no, každá vojna v človeku prebudí vlastnosti, ktoré by nečakal,” uviedol ukrajinský prezident. Ten sa zveril aj s tým, aké náročné to bolo, nebyť so svojou rodinou, či prežívať strach a obavy.

Prezident s manželkou hovorili nielen o týchto náročných časoch, ktorými si Ukrajina momentálne prechádza, ale spomínali aj na život pred vypuknutím konfliktu.

Dvojica sa spoznala na strednej škole. Po jej skončení išli obaja na univerzitu. Zelenská vyštudovala architektúru, jej manžel právo. Obaja sa však neskôr začali venovať satirickej komédii. Keď sa Volodymyr rozhodol kandidovať na prezidenta, nebola s tým celkom stotožnená. „Rešpektovala som jeho rozhodnutie a chápala, že je to pre neho dôležitý krok. Zároveň som ale cítila, že sa môj život a život mojej rodiny dosť radikálne zmení,” povedala k tomu.

Novinárka Rachel Donadio, ktorá rozhovor urobila, vo svojom článku vysvetľuje aj dôvod svojho konania. „Je zvláštne hovoriť o vyhladení Ukrajiny a zároveň o ukrajinskej móde počas jedného rozhovoru. Ale ide o zobrazenie reálneho obrazu dnešnej Ukrajiny, kde sa návrhári a profesionáli všetkého druhu mobilizujú (doma aj v zahraničí), aby podporili svoju zem,” uviedla autorka. Tá sa o prvej dáme Ukrajiny zhovárala aj s ľuďmi, ktorých na ulici náhodne stretla.

Keď sa Rachel s Olenou lúčila, podali si ruky a objali sa. „Povedala som jej, že dúfam, že jej rodina bude môcť už čoskoro znovu večerať pri jednom stole. Je toľko ďalších rozdelených rodín, toľko stratených život. Olena odpovedala - O tom snívam,” uzavrela svoje rozprávanie Donadio.