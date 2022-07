Slávna herečka ŠOKUJE: Vyhľadala muža, ktorý ju ZNÁSILNIL!

NASHVILLE – Americká herečka a aktivistka Ashley Judd (54) si prešla niečím, čo by nechcela zažiť žiadna žena. V minulosti bola totiž až trikrát znásilnená, čo si vyžiadalo daň na jej psychike. Rozhodla sa však svojmu démonovi postaviť čelom a jedného z mužov sa dokonca rozhodla vyhľadať.

Ashley už viackrát ukázala, že nemá problém o svojej minulosti rozprávať úplne otvorene. Priznala, že bola počas života trikrát znásilnená, pričom po jednom z týchto odporných skutkov otehotnela. V poslednom rozhovore sa svetu zverila s tým, že jedného z násilníkov dokonca vyhľadala a nakoniec sa aj stretli.

Prezradila to v podcaste Healing with David Kessler. „Tento muž ma znásilnil v roku 1999. V tej dobe som už bola pomerne známa. Ale keďže je moja duša silná a naplnená, tak som ho vyhľadala a stretla sa s ním,“ uviedla herečka.

„Jasne som mu povedala, že na to, aby som sa duševne uzdravila, nepotrebujem jeho spoluprácu alebo aby sa snažil napraviť to, čo urobil. Pri mojej práci som mala príležitosť stretnúť sa so ženami, ktoré si prešli rovnakým peklom ako ja. Až po týchto skúsenostiach som sa s Božou pomocou rozhodla kontaktovať ho," doplnila Ashley.

