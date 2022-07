Najslávnejší plavčík oslávil 70-tku s hviezdami Baywatchu: Kedysi ohurovali sexepílom, dnes...

CALABASAS - Legendárny herec David Hasselhoff (70) v nedeľu oslavoval veľké životné jubileum. Na svoju párty, ktorá sa konala v kalifornskom meste Calabasas, pozval aj kolegov zo seriálu Baywatch. Niektorých by ste však dnes už nespoznali!

Jeden z najikonickejších hercov všetkých čias David Hasselhoff v uplynulých dňoch zorganizoval oslavu svojich 70 narodenín. Pri tejto príležitosti sa spolu stretlo viacero bývalých kolegov, ktorých spája seriál Baywatch.

Medzi pozvanými sa tak objavili napríklad David Chokachi (54), Jeremy Jackson (41) alebo Kelly Packard (47). Od nakrúcania legendárneho seriálu ubehla poriadne dlhá doba a čas sa podpísal aj na samotných hercoch.

FOTO: Zábery z narodeninovej oslavy Davida Hasselhoffa. Kliknutím na šípku vpravo sa vám zobrazia ďalšie fotky.

Jeremy Jackson sa v seriáli objavil ako chlapec. Toho by ste už dnes hľadali márne! Je to práve on, kto prešiel najväčšou premenou spomedzi svojich kolegov. Dnes sa však herectvu nevenuje. Je z neho fitness tréner, čo sa aj patrične podpísalo na jeho postave.

Galéria fotiek (6) Jeremy Jackson

Zdroj: NBC a Instagram

Rovnako aj Kelly Packard, ktorá si zahrala postavu April GIminski, má už iné záujmy. Niekoľko rokov samú seba označuje za niekdajšiu herečku a momentálne sa naplno venuje materstvu, keďže vychováva svoje 4 deti.

Galéria fotiek (6) Kelly Packard

Zdroj: NBC a Instagram

Jediným z tejto trojice, ktorý je aj v dnešnej dobe aktívnym hercom, je David Chokachi. Ten Hasselhoffovi verejne poblahoželal na Instagrame. „Skvelá oslava! Je to neuveriteľný človek, ktorý rozdáva veľmi veľa lásky celému svetu. Všetko najlepšie," napísal David.

Galéria fotiek (6) David Chokachi

Zdroj: NBC a Instagram