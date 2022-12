Promi cicuška si hľadá manžela: Na zoznamke!

Ako ale informuje The Sun, krásna Ashley Roberts si nehľadá len frajera, ale rovno manžela. 41-ročná kráska by sa totiž rada usadila a nie je vylúčené, že by si možno rada založila aj rodinu. Podľa medializovaných informácií sa prihlásila na prestížnu celebritnú zoznamku.

„Ashley je priam zaplavená množstvom ponúk na rande, avšak hľadá niekoho, kto by bol skutočne výnimočný,” uviedol zdroj z jej okolia. „Vždy sa orientovala najmä na svoju kariéru a dávala do toho všetko, teraz by sa rada orientovala najmä na svoje súkromie,” dodal.

Slávna blondínka už vo viacerých rozhovoroch naznačila, po akom mužovi túži. „Nepotrebujem muža, ktorý by sa o mňa musel starať. Ale rada by som sa o môj život delila s niekým, koho prítomnosť by som si užívala a kto by ma podporoval,” prezradila Ashley. „Túžim skúmať svet s niekým, kto ma rozosmeje, ale s kým môžem viesť aj zaujímavú debatu,” dodala.

Nechajme sa prekvapiť, či toho pravého nájde práve na zoznamke. Jej posledný vzťah s tanečníkom menom Giovanni Pernice trval zhruba rok. Rozišli sa v roku 2020.