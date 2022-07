Slávny herec zmenil ŠIKANOVANÉMU chlapcovi život: Wau! Je úžasné, čo sa mu deje

Chlapcova mama, Cassandra Cooper-Ridder, sa na sociálnych sieťach podelila s príbehom o tom, ako ročenku jej 12-ročného syna podpísali len dvaja učitelia a dvaja spolužiaci. Tiež sa zverila, že chlapec bol v minulosti šikanovaný a že verí, že jedného dňa si nájde priateľov... A ani len netušila, čo jej slová spôsobia!

FOTO: Spolužiaci Brodyho šikanovali. Títo starší žiaci sa mu rozhodli vyjadriť svoju veľkú podporu.

Pod príspevkom sa hromadili komentáre od ľudí, ktorí ukázali Brodymu lásku a podporu. Starší žiaci sa mu s nadšením do ročenky podpsiovali. Jedným z tých, kto zareagoval na Brodyho príbeh, bol aj herec Paul Rudd. Skontaktoval sa s rodinou, prostredníctvom Facetime sa s novým priateľom porozprával.

Cassandra všetko zdieľala na sociálnej sieti Facebook. „Dnes sa stalo niečo ÚŽASNÉ!!!! Brody sa rozprával s Paulom Ruddom! Toto že je skutočný život?! Teraz ma štipni! Brody bol taký nadšený! Naozaj si urobil Brodyho tak šťastným! Moje srdce je teraz tak plné!“ napísala šťastná matka.

VIDEO: Úryvok z rozhovoru slávneho herca a šikanovaného Brodyho.

Ale to bol len začiatok, pretože Paul poslal Brodymu niečo veľmi špeciálne po tom, čo počul jeho príbeh. Balenie obsahovalol podpísanú prilbu Ant Mana a krásny list, na ktorého obálke bolo napísané: „Môjmu dobrému priateľovi Brodymu, ktorý sa raz zmocní sveta!" V liste odznelo, že „je dôležité pamätať na to, že aj keď je život ťažký, veci sa zlepšujú. Je toľko ľudí, ktorí ťa milujú a myslia si, že si to najlepšie dieťa, aké existuje – ja som jedným z nich! Nemôžem sa dočkať, až uvidím všetky tie úžasné veci, ktoré dokážeš."

FOTO: Slávny herec svojho nového priateľa obdaroval.

Darčeky Cassandru dojali k slzám. Vo svojom príspevku na Facebooku povedala: „Paul Rudd je úžasná ľudská bytosť! Naozaj si urobil Brodyho tak šťastným! Moje srdce je teraz tak plné!" A slávny herec nie je jediným chlapcovým novým priateľom. Ako jeho mama pravidelne informuje, dostáva listy a darčeky z rôznych kútov sveta.

Brodyho príbeh prvýkrát zachytil vietor koncom mája, pričom stovky ľudí sympatizovali s chlapcom a jeho matkou po tom, čo sa podelila o to, čo sa stalo. Povedala, že Brodyho dráždia aj preto, že mu „odstávajú uši“ a je „extrémne tenký“. Brodyho mama Cassandra vyzvala ostatných rodičov, aby naučili svoje deti láskavosti.