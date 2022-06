ČOŽE?! Hviezdna návrhárka oslávila 73 rokov: Má tehličky na bruchu… Vyzerá na 20!

Galéria fotiek (7) Vera Wang oslávila 73. narodeniny.

Zdroj: Instagram V.W.

NEW YORK - Ako je TOTO možné?! Americká módna návrhárka s čínskymi koreňmi Vera Wang už roky púta pozornosť svojim šokujúco mladistvým výzorom. Narodila sa ešte v roku 1949 - v pondelok teda oslávila svoje 73. narodeniny. No pri pohľade na zábery z oslavy by jej človek tipoval maximálne 25. Veď ona má tehličky na bruchu!