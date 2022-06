VEĽKÁ HANBA televíznej hviezdy (50): OŽRATÁ besnila v uliciach, policajti ju odvádzali V PUTÁCH!

Výčiňala ako zmyslov zbavená! Aj takto svedkovia opísali incident, ku ktorému došlo v noci zo soboty na nedeľu. Televízna hviezda Jessie Wallace sa pred nočným klubom dostala do potýčky s mužmi zákona. Ako informuje The Sun, incident odštartovala hádka jej nového milenca s policajtmi.

Herečka zo slávnej telenovely nešetrila vulgarizmami a úplne ignorovala varovanie mužov v uniforme. „Správala sa naozaj šokujúco. Vôbec sa nekontrolovala. Bolo to príšerné,” povedali k tomu svedkovia incidentu. Z úst 50-ročnej ženy pritom smerom k policajtom zneli poriadne vulgarizmy. „Bola veľmi opitá. Keď sa aj napriek ich upozorneniam nechcela upokojiť, nasadili jej putá a povedali jej, že ju zatýkajú za priestupok proti verejnému poriadku a výtržnictvo,” dodal jeden z tých, čo exces známej herečky videl na vlastné oči.

Jessie následne na to začala mužov zákona prosiť, aby ju prepustili. Spravili tak, avšak pod podmienkou, že nasadne do taxíka a pôjde domov. Herečka ich opäť počastovala vulgarizmami a keď jej jeden z policajtov chcel opäť nasadiť putá, surovo ho kopla do rozkroku. „Muselo ho to strašne bolieť. Chudák. Vykríkol od bolesti. Priskočili k nemu ďalší policajti a ju odviedli v dodávke preč,” prezradil istý svedok.

Wallace bola neskôr prepustená z väzby po prijatí podmienečného varovania, bez vznesenia obvinenia. „Nadriadení s Jessie Wallace hovorili o incidente a varovali ju, že takéto správanie je neprijateľné. Herečka vyjadrila svoje hlboké poľutovanie,” uviedol pre The Mirror hovorca BBC. Nuž, či bude 50-ročná hviezda nateraz sekať dobrotu, ukáže čas.