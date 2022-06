NEČAKANÁ SVADBA V ŠOUBIZNISE! Lesbička z dua t.A.T.u. sa vydala... ZA TOHTO PRACHÁČA

Po celom svete sa preslávila ako speváčka ruskej skupiny t.A.T.u. Reč je o ryšavke menom Lena Katina, ktorá svojich priaznivcov v uplynulých dňoch potešila radostnou novinkou.

„Znova som sa zosobášila... Nemôžem tomu uveriť. Ľúbim ťa," napísala na svojom Instagramovom profile Lena. Jej v poradí druhým manželom sa stal biznisman a milionár Dmitry Spiridonov. Speváčka už bola v minulosti raz vydatá. A to za slovinského hudobníka Sashu Kuzmanovića, s ktorým má syna. Rozviedli sa v roku 2019.

Pár dní predtým ukázala Katina svetu svoj zásnubný prsteň, o ktorom povedala, že jeho hodnota obsahuje „veľa núl". Ďalej prezradila, že sa rozhodla na svoju svadbu nepozvať médiá. „Podpísali sme papiere a bolo to. V najbližšej dobe si spravíme veľkú oslavu. Ja aj Dima vieme, čo chceme urobiť. Jeden pre druhého urobíme čokoľvek," povedala speváčka. Podnikateľ má za sebou aj poriadne náročné chvíle. Zvádzal totiž boj s rakovinou štítnej žľazy. Dnes je našťastie z najhoršieho vonku.

Formácia t.A.T.u. sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2002 skladbou All The Things She Said. Klip k tejto pesničke spôsobil veľkú vlnu kontroverzie, keďže spevácke duo v ňom stvárňovalo neplnoletý lesbický pár.