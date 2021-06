RANA pre fanúšikov "lesbičiek" z t.A.T.u.: Náhla SMRŤ!

Nas Ne Dagonjat, All The Things She Said, All About Us, to sú len vybrané zo skladieb, ktorými sa formácia t.A.T.u. preslávila aj za hranicami rodného Ruska. V roku 2003 sa kontroverzné duo spolu s kapelou zúčastnilo súťaže Eurovision Song Contest 2003. A bol to práve Maxim Galsťjan, ktorý bol jedným z členov ich kapely.

VIDEO: Formácia t.A.T.u. na Eurovision Song Contest 2003.

Spomínaný hudobník navždy odišiel počas uplynulého víkendu. Podľa medializovaných informácií zomrel na komplikácie vyvolané nákazou COVID-19. Uviedol to tak vládny denník Rossijskaja gazeta.

Internetový portál Gazeta.ru tiež pracuje s verziou, že Maxima zabil koronavírus a odvoláva sa na jeho kolegov. Oficiálna príčina smrti zatiaľ nebola uvedená.

Julia Volkova a Lena Katina na súťaži Eurovision Song Contest 2003, kde s nimi vystupoval aj Maxim Galsťjan, ktorý počas uplynulého víkendu zomrel. Zdroj: profimedia.sk

Okrem vystupovania s t.A.T.u. pôsobil Maxim Galsťjan napríklad aj v kapele IFK, ktorá bola v roku 1999 predskokanom slávnych Red Hot Chili Pepper na koncerte v Moskve.

V súvislosti s koronavírusom zaznamenali v Moskve v sobotu 9 120 nových prípadov nákazy za 24 hodín. Viac čítajte TU!