Lesbičky v novej rozprávke: TU JU ZAKÁZALI... Idio*i! Odkazuje slávny herec

Uvedenie animovaného filmu Buzz Lightyear sprevádzajú rôzne ohlasy. Isté ale je, že vo vybraných krajinách si diváci túto novú rozprávku nepozrú. Zakázaná je napríklad v Spojených arabských emirátoch a v 13 krajinách Blízkeho východu a Ázie. Dôvodom je to, že Buzzova kolegyňa Alisha Hawthorn je lesbička a v rozprávke sa v jeden moment pobozká so ženou, s ktorou žije.

Vo vybraných moslimských krajinách Blízkeho východu je sexuálny styk ľudí rovnakého pohlavia trestný. „Film nemá premietaciu licenciu v žiadnom z kín v SAE, pretože porušuje štandard o obsahu platný v SAE,“ uviedol na margo toho mediálny regulačný úrad ministerstva kultúry a mládeže.

Za zmienku stojí, že sa pôvodne zvažovalo, že spomínaný bozk postáv rovnakého pohlavia bude vystrihnutý. Avšak po sťažnostiach zamestnancov Pixaru bol vrátený späť.

Ku kauze sa v týchto dňoch vyjadril aj herec Chris Evans, ktorý postavičke Buzza Lightyeara prepožičal svoj hlas. „Vždy, keď dochádza k sociálnemu pokroku, tak sa akoby zobúdzame. Ľudský príbeh je príbehom neustáleho zobúdzania sa a rastu. A to je to, čo nás robí dobrými,” uviedol na margo toho pre Reuters umelec.

Tiež povedal, že tu vždy budú ľudia, ktorí sa boja a silou-mocou sa držia toho, čo bolo pred tým. „Pravda je taká, že títo ľudia sú idioti,” nekládol si Chris servítku pred ústa. „Netreba im venovať pozornosť. Treba kráčať vpred a prijať ten rast, ktorý z nás robí ľudských jedincov,” dodal.

Evans sa netají tým, že je veľmi pyšný na všetkých spomedzi tvorcov, ktorí sa postavili za to, aby spomínaná scéna nebola z animovaného filmu vystrihnutá. „Je ťažké nebyť trochu frustrovaný z toho, že to vôbec musíme riešiť. Že je to nejaká novinka. Cieľom je dostať sa do bodu, keď to nebudú nejaké neznáme, neprebádané vody alebo bude to normálne,” dodal.

Fanúšikovia, ktorí animovaný film Buzz Lightyear už videli, riešia v recenziách prevažne úplne iné veci, než spomínaný kontroverzný bozk. Vo väčšine prípadov neskrývajú nadšenie. „Môj syn si vôbec nevšimol, že Alisha vlastne žije so ženou,” znie jeden z mála komentárov k tejto diskutovanej téme.