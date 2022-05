Sexi herec rok tajil svoju lásku: Krásku po jeho boku nečakajte!

Pri pohľade na Luka Evansa síce nejedna žena omdlieva, avšak zástupkyne nežného pohlavia majú smolu. Slávny herec sa totiž netají svojou homosexuálnou orientáciou. V januári minulého roka priznal, že sa s priateľom - režisérom menom Rafael Olarra rozišli.

V uplynulých dňoch vyšlo najavo, že herec je opäť zamilovaný. So svalnatým 32-ročným Španielom Franom Tomasom, ktorý sa živí ako grafik, sa spoznali zhruba pred rokom a svoj románik doposiaľ držali v tajnosti.

„Ich vzťah je zo dňa na deň silnejší. Spoločne v tajnosti cestujú po celom svete. Sú naladení na rovnakú vlnu, majú rovnaký zmysel pre humor a zahŕňajú sa komplimentami,” uviedol pre The Sun ich blízky priateľ.

Evans sa netají tým, že túži mať potomka. „Často na to myslím. A čím som starší, tým viac mám pocit, že by som mal do toho ísť. Nechcem byť starým otcom, ale rád by som sa už stal otcom,” uviedol v jednom z rozhovorov slávny herec. Nuž, nechajme sa prekvapiť, kedy sa mu táto túžba naplní.