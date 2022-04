ŠKANDÁL! Princ Charles sa spolčil s PEDOFILOM: Zneužíval mužov, ženy, deti... Najmladšie malo len 2 roky!

LONDÝN - Šokujúce odhalenie! To so sebou prináša nový dokument Netflixu s názvom Jimmy Savile: A British Horror Story. Jimmy Savile (†84) patril svojho času medzi najznámejšie britské celebrity a bol miláčikom národa. Po jeho smrti v roku 2011 sa polícii podarilo dokázať, že bol chronickým sexuálnym predátorom. Čo mal spoločné s nasledovníkom britského trónu - Princom Charlesom (73)?

Ako aj magazín People uvádza, spomínaný dokument odhaľuje, že princ Charles oslovil miláčika Británie - Jimmyho Savileho s tým, aby mu pomáhal s prezentáciou kráľovskej rodiny, radil s prejavmi, či usmerňoval ho v tom, ako hasiť škandály jeho brata Andrewa. „Možno sa pletiem, ale ty si chlap, ktorý vie, ako to chodí. Potreboval by som od teba zoznam odporúčaní. Chcel by som osloviť aj tie časti zeme, ktoré sa mi zatiaľ osloviť nepodarilo,” stálo v liste, ktorý začiatkom roka 1989 písal princ moderátorovi.

Savile mal kontakty s mnohými organizáciami a bol mimoriadne obľúbeným človekom. Charles od neho vyžadoval rady pomerne často. „Tak dobre rozumieš tomu, ako ľudia fungujú. Si úžasne skeptický a praktický. Môžeš sa pozrieť na tento návrh a dáš mi vedieť, čo by podľa teba na ľudí najviac zabralo?” stojí v inom liste, ktorý Charles poslal svojmu radcovi.



Galéria fotiek (6) Princ Charles a Jimmy Savile

Zdroj: profimedia.sk

Je dosť pravdepodobné, že Charles, podobne ako verejnosť, nemal tušenie o tom, akým človekom Savile v skutočnosti je. Po jeho smrti v roku 2011 totiž začalo vychádzať najavo, že Savile bol sexuálny násilník.

Popri mediálnej kariére sa Jimmy Savile venoval charite a ako dobrovoľník pracoval v rôznych nemocniciach. Po tom, čo úrady obdržali prvé sťažnosti, že Savile bol sexuálny násilník, vytvorilo ministerstvo zdravotníctva nezávislú vyšetrovaciu komisiu. Závery vháňajú slzy do očí. Komisia zverejnila, že Savile zhruba po dobu 40 rokov v 28 rôznych nemocniciach napádal a znásilňoval mužov, ženy a deti vo veku od 5 do 75 rokov.

Britská charitatívna národná spoločnosť pre ochranu detí pred krutým zaobchádzaním v roku 2016 uviedla, že zneužitie moderátorom ohlásilo najmenej 500 ľudí. Najmladšia obeť mala vraj v dobe zneužitia len 2 roky...