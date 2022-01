Ďurovčíkovci UKÁZALI SYNČEKA: Rastie ako z vody… FOTO Aha, takto vyzerá malý Janko Ďurovčík!

Z prominentných manželov sa stali rodičia v septembri 2020. Pôvabná herečka na súkromnej klinike porodila chlapčeka, ktorý dostal tradičné slovenské meno Ján. Ako inak, po pyšnom oteckovi. Práve o ňom je známe, že súkromie si obzvlášť stráži a málokedy sa k nemu vôbec aspoň ako-tak stručne vyjadrí.

Ján Ďurovčík a Barbora Ďurovčíková Zdroj: Vlado Anjel

Tým, že Barbora má profil na sociálnej sieti, však predsa len trošku pootvorila pomyselné dvere, cez ktoré môžu fanúšikovia do života Ďurovčíkovcov nakuknúť. No a ako sme spomínali, sem-tam sa pochválil aj fotkou malého Janka. A tak to urobila aj najnovšie, keď svojim sledovateľom zaželala všetko dobré pri príležitosti príchodu nového roka.

Urobila tak prostredníctvom rodinnej fotografie, kde nechýbal ako režisér a choreograf Ján Ďurovčík, tak ani ich malý princ. Pohľad na rozkošného chlapčeka okamžite roztopil srdcia všetkých fanúšikov známej rodinky. Janko totiž rastie ako z vody, má nežnú tváričku a úžasne žiarivé modré očká, ktoré zdedil po mamine. No povedzte, nie je na zjedenie?