Už 19. novembra sa fanúšikovia anglickej hudobnej stálice dočkajú nového albumu s názvom The Bridge. Dovtedy si musia vystačiť s malou ukážkou vo forme singla If It's Love, kde Sting predvádza svoj nepopierateľný dar pre tvorbu pozitívnych, sviežich a nákazlivých popových melódií.