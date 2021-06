Škandalózna blondína na červenom koberci: Ehm, to kam ju bozká?!

NEW YORK - Dedička hotelového impéria, DJ-ka, vymetačka žúrov a účastníčka rôznych šou Paris Hilton (40) má škandalóznu povesť. V posledných rokoch sa však nálepky kontroverznej blondíny usiluje zbaviť. Nápomocný jej v tom má byť aj dokument o jej živote, ktorý v týchto dňoch predstavila na filmovom festivale.

Dokument s názvom This Is Paris je dostupný na YouTube.com už dlhší čas. Jeho slávnostné premietanie však kvôli pandémii bolo presunuté. V uplynulých dňoch ho Hiltonka mala možnosť predstaviť v rámci Filmového festivalu Tribeca. „Som nadšená, že to znovu vidím na veľkom plátne. Od ľudí som dostala množstvo správ a listov, v ktorých mi hovorili o tom, ako ich film inšpiroval a že sa v mojom príbehu našli,” uviedla v jednom z rozhovorov Paris.

VIDEO: Trailer na dokument This Is Paris.

„Nič podobné som v živote nikdy neurobila. V tomto filme hovorím o veciach, o ktorých som doposiaľ mlčala. Dúfam, že ma ľudia uvidia konečne takú, aká som,” povedala Paris, ktorá pred kamerami napríklad prehovorila o tom, že v období dospievania musela v internátnej škole čeliť fyzickému, mentálnemu a emočnému týraniu.

Ako už v prípade tejto hviezdy býva zvykom, keď sa objaví na červenom koberci, vždy si to užíva. Inak to nebolo ani na festivale Tribeca. Paris mala oblečené čierne minišaty, ktoré boli výrazne zdobené. Na ruke nešlo prehliadnuť veľký snubný prsteň od jej miláčika Cartera.

Ruku Paris Hilton zdobí takýto veľký snúbny prsteň. Zdroj: SITA

VIDEO: Paris Hilton si chvíle na červenom koberci užívala.

Paris už v minulosti bola zasnúbená, avšak pred oltárom ešte nestála. Ktovie, či sa to po boku Cartera Reumu zmení. O ruku ju požiadal na jej 40. narodeniny. Počas slávnostného premietania vedľa nej nemohol chýbať. Keď spolu pózovali fotografom, podarilo sa spraviť aj pomerne zaujímavú momentku, na ktorej dáva svojej snúbenici bozk na čelo. Zaujímavý prejav lásky, čo poviete?

Paris Hilton dostala od snúbenca pusu na čelo. Zdroj: SITA

VIDEO: Paris Hilton so svojím snúbencom Carterom.

