Český herec otvorene o SEXE: Mal som pocit, že sa mi už nepostaví!

Jiří Langmajer bol kedysi ženatý s Kamilou, ktorá nepatrila do sféry šoubiznisu. Manželstvo však nefungovalo ukážkovo, Jiřího novinári viackrát pristihli s inými ženami.

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer Zdroj: Profimedia

V roku 2010 si začal s kolegyňou Adélou Gondíkovou, kvôli ktorej sa nakoniec rozviedol. A po 9 rokoch vzťahu si v lete 2019 povedali áno. Zdá sa, že v manželstve im to klape, herec ale priznal, že mal isté obavy v sexuálnej oblasti.

„Okolo päťdesiatky som mal také obdobie, keď som začal pochybovať o sebe a tým začalo pochybovať celé moje telo. Mal som pocit, že už sa mi nikdy nepostaví,” vyhlásil otvorene pri nakrúcaní programu 7 pádů Honzy Dědka. A situáciu riešil celkom kurióznym spôsobom. „Niekto mi odporučil, že existuje hormonálna joga, pri ktorej sa vťahuje konečník a celé sa to posilňuje. Tak som si objednal cvičiteľku. A zabralo to. Teraz už mám na to len také tabletky,” prezradil český sexsymbol. Ako dodala jeho žena, herec verí prírodným produktom a čajom, ktoré nakupuje vo veľkom.