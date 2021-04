Drastická premena bohyne z Talianska: Zo sexi herečky je šedivá... Preboha!

Kedykoľvek sa Monica Bellucci ukáže na červnom koberci, je stredobodom pozornosti. A vôbec nepotrebuje pútať pozornosť odvážnym outfitom. Herečkina charizma je totiž taká silná, že tmavovláska sa ani veľmi nemusí snažiť.

Svoj šarm raz za čas predvedie aj pred objektívmi ako modelka, či pred kamerami. A výsledok vždy stojí za to. Inak tomu zrejme nebude ani v prípade novinky La Befana comes at night. Pomerne prekvapivé však je, v akej podobe sa herečka predvedie.

Paparazzom sa ju totiž podarilo zvečniť počas nakrúcania. Po jej tmavých vlasoch niet ani stopy a Monica je vďaka parochni kompletne šedivá. Zaujímavé je sledovať aj kostým, ktorý má na sebe a metla v ruke prezrádza, že krásna herečka stvárni bosorku Dolores.

Monica Bellucci sa v novej úlohe predvedie s kompletne šedivou hlavou. Zdroj: profimedia.sk

Monica Bellucci v úlohe bosorky. Zdroj: profimedia.sk