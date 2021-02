Britský hudobník Rag'n'Bone Man vydá po štyroch rokoch nový album, ktorý pomenoval Life by Misadventure. Na trh sa dostane 23. apríla pod značkou Columbia a bude obsahovať 14 skladieb. Z nich spevák najnovšie zverejnil prvú ukážku. Singel All You Ever Wanted je po relatívne dlhej dobe čakania na novú tvorbu naozaj všetkým, čo by fanúšikovia od obľúbeného interpreta mohli chcieť.