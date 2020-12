Hviezdny Van Damme (60) na paparazzi záberoch: Vymakané svaly a... Fíha! To s kým sa objíma?

Nepatrí do starého železa! Aj keď sa Jean-Claude Van Damme tento rok zaradil medzi šesťdesiatnikov, neprestal dbať o svoj zovňajšok a na svojej kondícii poctivo pracuje. Odmenou mu je svalnaté telo, ktoré mu mnohí rovesníci môžu len závidieť.

Jeho vypracované paže udreli do očí aj bulvárnym fotografom, ktorým sa ho podarilo zvečniť počas dovolenky. Slávny herec ju trávi v obľúbenej destinácii, kde sa to často hemží celebritami, a to na ostrove Svätý Bartolomej.

Van Damme tam strávil aj uplynulé Vianoce. Spoločnosť mu okrem iných robila i jeho milovaná mama Eliana Van Varenbergh, ktorú aktuálne pravidelne ukazuje vo videách na Instagrame. Herec má 5,5 milióna followerov, ktorí veľmi dobre vedia, že jeho mama je veľká sympaťáčka.

Jean-Claude Van Damme a jeho mama počas rozbaľovania darčekov. Zdroj: Instagram

Že herec má so svojou maminou vrúcny vzťah dokazujú aj paparazzi zábery, na ktorých ju s láskou objíma. Úsmev starej dámy je jasným signálom, že si chvíle strávene so slávnym synom ozaj užíva.

Jean-Claude Van Damme vo vrúcnom objatí s milovanou mamou. Zdroj: profimedia.sk