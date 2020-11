Známy raper v šoku: Jeho brata dobodali na smrť a on... Och!

21 Savage

Zdroj: SITA

LONDÝN - Chcel by vrátiť čas! 21 Savage (28) patrí medzi najúspešnejších raperov súčasnosti. Na sociálnej sieti Instagram má takmer 12 miliónov followerov, s ktorými sa najnovšie podelil o poriadne šokujúce správy. A to, že jeho o rok mladší brat je mŕtvy. Tragédia je pre neho o to bolestivejšia, že ich posledná spoločná komunikácia nebola najprívetivejšia.