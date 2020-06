Predtým, ako sa stala hviezdou, živorila: Hviezdna Dua Lipa jedla akciové polotovary... Aby vydržala do výplaty!

LONDÝN - Britská speváčka albánskeho pôvodu Dua Lipa (24) je dôkazom toho, že ak si za niečím tvrdo ideš, tak to nakoniec dosiahneš. Ona sama predtým, ako sa stala hviezdou, doslova živorila. Aby finančne vydržala do výplaty, jedla len akciové polotovary... A dnes má na účte desiatky miliónov libier!

O náročnej minulosti dnes svetovo úspešnej speváčky porozprávala jej kamarátka Chelcee Grimes. Ona si to totiž všetko preskákala s ňou. Spoločne dievčatá žili doslova od výplaty k výplate a stravovali sa polotovarmi a lacnými jedlami zo supermarketu. No stačila jedna dobrá pieseň a život sa obidvom ženám zmenil o 180 stupňov.

„Dua je superhviezda. Ale podľa mňa sa ani trochu nezmenila,“ prezradila o svojej kamarátke o 4 roky staršia Chelcee. „Avšak už nemôžeme ísť spoločne do večierky a kúpiť si len tak niečo pod zub ako kedysi. Ale okrem toho ostalo všetko po starom,“ povedala kamarátka, ktorá si zaspomínala na jedlo, ktoré si robili každý mesiac pred výplatou.

Boli to cestoviny s tuniakom. „Žii sme na tom na konci každého mesiaca v roku,“ priznala s úsmevom. Obe dievčatá totiž tesne pred výplatou trpeli nedostatkom peňazí. No napokon sa na ne usmialo šťastie. Práve Chelcee totiž Due od začiatku jej kariéry píše texty a sklamanie v láske, ktorým si obe prechádzali, ich inšpirovalo k napísaniu hitu Kiss and Make up.

Odvtedy má Dua Lipa na svojom konte 2 úspešné albumy, niekoľko ocenení Brit Awards a Grammy. K peknému balíku peňazí prišla aj jej dobrá kamarátka Chelcee. Ako autorka piesní si napokon mohla kúpiť vysnívaný domček v anglickom Liverpoole.