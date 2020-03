KORONAVÍRUS a bezcitné slová slávnej herečky: Fúha, fanúšikovia jej poriadne naložili!

Všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť, nájdete na jednom mieste - na stránke Koronavírus Slovensko 2020.

Už si sype popol na hlavu! Vanessa Hudgens poriadne pobúrila väčšinu svojich followerov, ktorých má na instagrame zhruba 38, 5 milióna. Dôvodom boli jej vyjadrenia na smrtiaci koronavírus. „Zostať v karanténe do júla znie ako kopa s*ačiek. Je mi to ľúto, ale je to vírus. Dostanem to, tak to rešpektujem. Všetci to dostaneme, niektorí zomrú. Je to príšerné, ale neodvratné,” poznamenala Vanessa.

Na sociálnych sieťach ju hneď všetci začali označovať za bezcitnú a jej slová za príšerné. Zrejme aj pod vplyvom toho Vanessa neskôr pridala ďalšie video. V ňom tvrdí, že jej vyjadrenia boli vytrhnuté z kontextu.prizvukovala viackrát.

Kráska dokonca všetkých vyzvala, aby podobne ako ona, podporili organizáciu Feeding America. „Vo svete sa dejú šialené veci. Uzavreté školy, prerušené zamestnania, neprimeraný vplyv koronavírusu na ľudí nad 60 rokov a starších, znížené príjmy.. To všetko má vplyv na väčšie požiadavky potravinovej banky. Pripojte sa ku mne a podporte túto organizáciu. Pomáhajme si navzájom namiesto toho, aby sme sa, ku*va, vzájomne strašili!” napísala Hudgens. Tá neprezradila, akou sumou pomhla. Hviedny pár Ryan Reynolds a Blake Lively prispeli sumou milión amerických dolárov.