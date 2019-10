Valentina

Zdroj: hastag.sk

NEW YORK - Populárna značka dámskej spodnej bielizne Victoria’s Secret vždy prejavovala snahu o reprezentáciu všetkých menšín na základe farby pleti. V poslednom čase bol tento módny dom však čoraz viac kritizovaný za to, že doposiaľ nezaradil do svojich radov žiadnu transdenger modelku. Bolo mu tak vyčítané, že nepodporuje LGBTI komunity.