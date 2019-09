Ďalší prominentný rozvod: Krach vzťahu po 18 rokoch!

Dvojica sa spoznala na strednej škole a zosobášila sa v máji 2001. Majú spolu 17-ročnú dcéru Avu Elizabeth a 13-ročného syna Jonasa Rocketa. Muzikant zároveň požiadal o spoločnú fyzickú aj právnu starostlivosť o deti.

Tom DeLonge sa preslávil v kapele Blink-182, s ktorou vydal šesť albumov a hity ako What's My Age Again?, All The Small Things alebo I Miss You. Formáciu v roku 2015 opustil. Venuje sa svojej kapele Angels & Airwaves, ktorá funguje od roku 2005 a vydala päť štúdioviek. V apríli 2015 ponúkol zatiaľ jedinú sólovku To the Stars... Demos, Odds and Ends. S už nefungujúcou skupinou Box Car Racer vydal v máji 2002 jediný, eponymný album.