Hviezda Marvelovky je mamou: Aha, aké dostal chlapček meno!

LOS ANGELES - Americká herečka Krysten Ritter má syna. Chlapček, ktorý dostal meno Bruce Julian Knight Granofsky, prišiel na svet v pondelok 29. júla v losangeleskom Cedars-Sinai Medical Center. Tridsaťsedemročná rodáčka z pennsylvánskeho Bloomsburgu má prvého potomka s priateľom Adamom Granducielom, lídrom kapely The War on Drugs. Ako prvý o šťastnej novinke informoval portál TMZ a neskôr ju potvrdil aj magazín People.

Ritter tehotenstvo oznámila krátko pred februárovým udeľovaním cien americkej Akadémie filmových umení a vied, keď sa na červenom koberci ukázala v obtiahnutých červených krajkových šatách, v ktorých jej bolo vidieť tehotenské bruško. "Prekvapenie!," napísala neskôr k fotografiám z podujatia.

Krysten Ritter je známa najmä ako Jane Margolis zo seriálu Perníkový tatko (2008 - 2013) a Jessica Jones, ktorú si zahrala v rovnomennej seriálovej adaptácii komiksu spoločnosti Marvel (2015 - 2019) aj tímovke The Defenders (2017). Účinkovala aj vo filmoch Svadobná noc vo Vegas (2008), 27 šiat (2008), Spoveď nákupnej maniačky (2009), Na túto nemám (2010), Veronica Mars (2014), Big Eyes (2014), Asthma (2014), The Hero (2017) alebo seriáloch Veronika Marsová (2004 - 2007), Ženy z rodu Gilmorovcov (2000 - 2007), V dobrom aj v zlom (2006 - 2010), Gossip Girl (2007 - 2012), Gravity (2010) či Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012 - 2013).