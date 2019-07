Takto kočíkuje najstaršia mamina šoubiznisu: Keď uvidíte jej princeznú...

Brigitte Nielsen, ktorá sa do povedomia mnohých vryla ako Červená Sonja, či exmanželka Stalloneho, alebo čarodejnica z rozprávky Fantaghiro, môže byť smelo označená za najstaršiu mamičku v šoubiznise. Keď svetu oznámila, že nosí pod srdcom dieťatko, šokovala mnohých. Dcérku Fridu napokon porodila ako 54-ročná.

Známa blondínka sa netají tým, že dievčatko bolo vytúžené. Spolu so 40-ročným manželom Mattiom Dessim mali za sebou viacero neúspešných pokusov s umelým oplodnením. Brigitte priznáva, že by si na jedno tehotenstvo ešte trúfla. „Možno budem mať ďalšie dieťa. Nikdy nehovor nikdy. Môj manžel našu malú princeznú miluje, ale rád by mal aj chlapca,” uviedla v jednom z rozhovorov herečka, ktorá má štyroch dospelých synov.

Niet pochýb, že Brigitte a Mattia si rodičovstvo užívajú. Bulvárnym fotografom sa ich počas uplynulého víkendu podarilo stretnúť na farmárskych trhoch. Rodinka bola zladená v džínsových outfitoch a malá Frida vykúkala z kočíka. Treba dodať, že pózovala ako rodená modelka. Uvidíme, či si zvolí práve túto profesiu...

Rodinná pohoda herečky Brigitte Nielsen. Zdroj: profimedia.sk