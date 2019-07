Toto nemôže byť on! Keanu Reeves už vôbec nie je sexi

Keanu Reeves

Zdroj: telkac

FOTO vnútri

NEW ORLEANS - To, že herci menia imidž kvôli nakrúcaniu, nie je žiadna novinka. Najnovšie sa pred kamerami zmenil Keanu Reeves (54). Herec, ktorému by bežne ženy padali k nohám, vyzerá teraz... no, vôbec nie príťažlivo.