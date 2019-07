FOTO Hviezda Marveloviek si nedala pozor: Otrčila holý zadok na internete... Pustil sa do nej celý šoubiznis!

Chris Pratt si na dovolenke vyrobil malér.

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

HAVAJ - Na medové týždne tak ľahko nezabudne hollywoodsky herec Chris Pratt (40). Ten sa pochválil na sociálnej sieti záberom z ďalekého Havaja, na ktorom síce ukázal časť svojho pozadia, no do očí udrelo niečo celkom iné. Herec to totiž poriadne prehnal so slniečkom.