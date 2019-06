NEW YORK - Johna Travolta a jeho manželku Kelly Preston diváci dobre poznajú. Obaja sú hercami, majú za sebou niekoľko úspešných filmov a manželmi sú už desiatky rokov. Prešli si krízami, no momentálne prežívajú naozaj šťastné obdobie. Radosť im robí aj ich dcéra Ella Bleu, ktorá sa vydala v šľapajách svojich rodičov a spolu s jej otcom sa objaví v novom filme The Poison Rose.