Módna prehliadka skončila tragédiou: Kolaps a smrť mladíka (†26) na móle!

SAO PAOLO - Toto nikto nečakal! Tohtoročný týždeň módy v Sao Paole je poznačený obrovským nešťastím. Všetci prítomní sa tešili na novinky z nadchádzajúcej sezóny, no zažili poriadny šok. Jeden z modelov, Tales Soares (†26), krátko po tom, ako vystúpil na mólo, totiž odpadol a už sa mu nedalo pomôcť.

Brazíliou otriasol poriadny šok. Sao Paolo, kde sa konal týždeň módy, zažilo tragické ukončenie módnej šou. Cez víkend na mólo vystúpil model Tales Soares, ktorý mal len dvadsaťšesť rokov, a počas prehliadky skolaboval. Prítomní si síce najprv mysleli, že je to súčasť šou, no keď sa mladík nedvíhal, všetkým došlo, čo sa deje.

Tales Soares skolaboval na prehliadkovom móle. Zdroj: Instagram T.S.

Na móle sa ihneď objavili zdravotníci, ktorí sa mu snažili pomôcť a mladíka previezli do nemocnice. Žiaľ, Tales sa už neprebral a podľa informácií MailOnline platinový blondiak umrel už na móle.

Soares mal údajne vrodenú chorobu. Podľa lekárov mala práve tá spôsobiť nečakaný kolaps a náhlu smrť. Model pôsobil ako zdravý mladý muž plný života. Dokonca ani jeho sestra netušila, že by mal jej brat nejaké vážne zdravotné problémy. Ak by aj, lekár na to zrejme prišiel, keďže k nemu chodil pravidelne.

Zosnulý model telefonoval pred prehliadkou aj s mamou a bol v najlepšom poriadku. Ani podľa modelingovej agentúry netrpel žiadnymi zdravotnými problémami. Čo skutočne stojí za úmrtím mladého muža, ktorý mal našliapnutú sľubnú kariéru, ukáže až súdna pitva.