Hviezde seriálu Hra o tróny operovali mozog: Zverejnila šokujúce FOTO!

Na toto by mnohé hviezdy nemali odvahu! Rozprávať o náročných životných situáciách nie je jednoduché. Svoje by o tom vedela hovoriť aj herečka Emilia Clarke, ktorá bola svojho času zvolená za najsexi ženu na svete. Atraktívna brunetka počas návštevy v relácii Sunday Morning na obrazovkách CBS rozprávala o náročných operáciách mozgu, ktoré v minulosti absolvovala.

Emilia sa so svetom podelila aj o fotografie z nemocnice. O svojich zdravotných komplikáciách však nielen hovorí. Založila tiež nadáciu Same You, ktorá pomáha mladým ľuďom, ktorí majú zranenie mozgu, či prekonali mŕtvicu.

Hviezda seriálu Hra o tróny mala 24 rokov, keď počas návštevy fitnesscentra pocítila náhlu bolesť hlavy. Spočiatku ju ignorovala. Keď sa však stupňovala, vyhľadala lekársku pomoc. Po vyšetrení odborníkmi znel verditk jasne - aneuryzma. Mladá herečka musela urýchlene absolvovať 3-hodinovú operáciu, inak jej hrozila mŕtvica.

Po zákroku si Emilia nevedela spomenúť na svoje meno a mala tiež problém s rečou. „Zachvátila ma panika. Z úst mi vychádzali len skomoleniny. Nikdy som nezažila taký strach, ako vtedy,” uviedla v rozhovoroch herečka, ktorá mala v tom čase za sebou nakrúcanie prvej série seriálu Hra o tróny.

Emila Clarke sa s verejnosťou podelila o fotky z nemocničného lôžka. Zdroj: CBS/Sunday Morning

Zdravotný stav mladej umelkyne sa zlepšoval. Avšak... O dva roky sa problém s aneuryzmou zopakoval na druhej strane mozgu. A hoci malo ísť o jednoduchší zákrok, opak bol pravdou. Operácia nedopadla podľa predstáv a nastalo masívne krvácanie do mozgu. Lekári museli herečku operovať už cez lebku. Išlo o náročnejšie úkony a aj zotavovanie sa trvalo o čosi dlhšie.

Dnes je však Emilia zdravotne v poriadku a nechýbala ani na nedávnej premiére poslednej série seriálu Hra o tróny. Tým, že o svojich ťažkostiach otvorene rozpráva, je oporou pre mnohých s podobnými problémami. „Som si vedomá toho, aké veľké šťastie som mala,” uzatvára túto tému talentovaná umelkyňa.

Emilia Clarke prekvapila tým, že zverejnila fotografie z nemocnice. Zdroj: CBS/Sunday Morning