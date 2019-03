Oscarová herečka vystrašila moderátora aj divákov: Stretnúť ju v noci, tak sa po...

NEW YORK - ...poriadne zľaknete! Herečka Lupita Nyong'o (36) patrí medzi herecké hviezdy, ktoré sa môžu pochváliť soškou Oscara. Úspechom je i to, že ju magazín People označil za najkrajšiu ženu roka 2014. Pri pohľade na jej aktuálne zábery však tmavovláska až tak pekne nevyzerá. Skôr naopak.

Lupita Nyong'o v týchto dňoch promuje hororovú novinku s názvom Us. Pri tej príležitosti sa ukázala aj v relácii The Late Show so Stephenom Colbertom. Nielen spomínaný moderátor, ale aj diváci zostali v poriadnom šoku, keď krásnu a talentovanú herečku zbadali.

Umelkyňa si totiž dala farebné kontaktné šošovky, s ktorými vyzerala dosť desivo. „Je to dosť strašidelné,” reagoval Colbert. A za pravdu mu určite dal nejeden divák. Moderátora tiež zaujímalo, či sa Lupita počas nakrúcania spomínaného hororu nebála. „Nuž, keď tá strašidelná vec ste vy, tak sa nebojíte. A v tomto filme to bol môj prípad,” poznamenala so smiechom kráska.

Nyong'o a Colbert sa rozprávali nielen o hororovej novinke. Lupita napríklad prezradila aj to, že minulý rok v Texase absolvovala pomerne nezvyčajný "detox". Počas desiatich dní nemala prístup k mobilu, knihám ani televízii a meditovala desať hodín denne. „Bolo to úžasné!” poznamenala herečka. Vy si takýto detox viete predstaviť?

