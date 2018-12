Česká herečka (59) nechala podprsenku doma: Bára, veď ti vidno celé prsia!

Bára Štěpánová

Zdroj: profimedia.sk

PRAHA - Dobrý den, prsa ven! Česká herečka Bára Štěpánová (59) je povestná svojským štýlom obliekania. Potvrdila to aj na tohtotýždňovom krste knihy Cesta ke kráse aneb nikdy nekončící příběh. Umelkyňa zavítala do spoločnosti v čiernom roláku, pod ktorý si nedala poprsenku. Vypomstilo sa jej to vo chvíli, keď pózovala prítomným fotografom. Blesky totiž kompletne odhalili jej prsia.