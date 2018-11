Skrachovaná hviezda na titulke: Šokujúce priznanie a toto ju zožiera!

LOS ANGELES - Vyzerá skvele! Krásna tvárička Amandy Bynes (32) je spájaná s viacerými romantickými komédiami. Mladá umelkyňa však popularitu nezvládala a skončila na úplnom dne. Drogová závislosť, problémy so zákonom, útoky na rodičov a psychické problémy - to všetko boli škandály, ktoré si herečka v minulosti vyrobila. Život známej plavovlásky sa v posledných rokoch ako-tak vrátil do normálu, čo dokazuje aj najnovšie vydanie magazínu Paper.

Amanda Bynes bola kedysi krásnou a talentovanou mladou herečkou. Množstvo problémov sa však s pribúdajúcimi rokmi odrazilo nielen na jej psychike, ale podpísalo sa aj pod jej zovňajšok. Hviezdna blondínka ozaj nevyzerala najlepšie.

Avšak pri pohľade na aktuálne zábery je zrejmé, že Amanda je z najhoršieho vonku. Podarilo sa jej schudnúť a akoby opeknela. Svoj podiel na tom určite má i to, že je už štyri roky bez drog, dala dokopy svoje vzťahy s rodičmi a začala študovať.

Niekdajšia hviezda poskytla magazínu Paper rozhovor, v ktorom napríklad prezradila, že s drogami začala veľmi skoro.„S marihuanou som začala, keď som mala 16 rokov. Vtedy si o mne každý myslel, že som dobré dievča,” prezradila blondínka, ktorá drogy kombinovala s liekmi a alkoholom.

Svoju minulosť a vyčínanie Amanda ľutuje. „Hanbím sa za to a cítim sa veľmi trápne. Čas sa nedá vrátiť späť. Ale keby som mohla, tak by som to určite urobila. Je mi ľúto, ak som niekomu ublížila. Naozaj ma to zožiera,” dodala Bynes, ktorú by mnohí jej fanúšikovia určite radi opäť videli pred kamerami.

Amanda Bynes vyzeerá na titulke magazínu Paper skvele. Zdroj: Papare Magazine