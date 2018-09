Mladučká herečka sa v Benátkach zapotila: Od katastrofy ju delili sekundy!

Všetci jej kľačali pri nohách! Svoju premiéru na filmovom festivale v Benátkach mala v utorok večer dráma Vox Lux, v ktorej jednu z postáv stvárnila aj herečka Raffey Cassidy. Tá si na červený koberec obliekla krásne šaty, do ktorých sa však v istej chvíli zamotala a nespadla len vďaka tomu, že jej režisér Brady Corbet a kolegyne Natalie Portman a Stacy Martin pomohli.

Nebyť toho, že sa pred objektívmi fotografov ujali brunetkinej sukne a snažili sa ju z nej vymotať, tak by Raffey skončila na zemi. Takéto trapasy sa občas stávajú. Je však viac než isté, že pre mladú herečku by to bolo véééľmi nepríjemné.

Raffey Cassidy si na premiéru obliekla takéto krásne šaty Zdroj: SITA

Raffey Cassidy sa zamotala do šiat a takmer spadla. Zdroj: SITA

Režisér a kolegyne Raffey Cassidy ochotne pomohli, aby sa vyhla trapasu. Zdroj: SITA