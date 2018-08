Slávny herec dvojnásobným otcom: Neuveríte, ako si dieťa načasovalo pôrod!

Umelec na Instagrame zverejnil video z miestnosti plnej ružových dekorácií v newyorskom Hayes Theatre, kde účinkuje v inscenácii Straight White Men. "Naša dcéra si načasovala narodenie, aby som mohol stihnúť dve včerajšie hry. Bol to deň, na ktorý nikdy nezabudnem," napísal k príspevku. Charles a Flack sa zosobášili v roku 2013 a žijú v New Yorku. Dvojica už vychováva trojročného syna Rocca.

Josh Charles je známy najmä ako Will Gardner zo seriálu Dobrá manželka (2009 - 2016). Predstavil sa tiež v televíznych projektoch Štúdio šport (1998 - 2000), V odbornej starostlivosti (2008 - 2010) alebo Masters of Sex (2013 - 2016). Zahral si aj vo filmoch ako Spolok mŕtvych básnikov (1989), Nepovedzte mamičke, že opatrovateľka zomrela (1991), On, ona a ja (1994), Jednotka rýchleho nasadenia (S.W.A.T.) (2003), Štyria bratia (2005), Predám šéfa (2006) či Vtáci a ľudia (2014)