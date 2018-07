Veľké priznanie známeho speváka: Túto slávnu ženu miloval!

SYDNEY - Detskou láskou anglického speváka Jamesa Baya bola jeho americká kolegyňa Beyoncé. Dvadsaťsedemročný interpret to prezradil v rozhovore pre noviny The Sydney Morning Herald.

"Mojou detskou láskou bola Beyoncé. Je veľmi slobodná a oslobodzujúca, a to nehovorím o jej kráse. Hrá podľa vlastných pravidiel a vzdoruje akémukoľvek deprimujúcemu stereotypu. Je presne taká, aká by mala byť každá veľká popová hviezda - nadpozemská superhrdinka," vyjadril sa a dodal, že by s 36-ročnou bývalou členkou už nefungujúcej skupiny Destiny's Child v budúcnosti rád spolupracoval.

Bay takisto prezradil, že od 17 rokov je jeho partnerkou Lucy Smith. "Som s mojou priateľkou Lucy Smith od 17 rokov. Takže tento rok oslavujeme desiate výročie. Lucy bola jednou z našej bandy v meste. Pracuje ako hudobná promotérka v Londýne a je mojou najväčšou šampiónkou," povedal spevák, ktorý sa zatiaľ neplánuje ženiť, no už premýšľa nad vlastnými deťmi.

James Michael Bay vydal v marci 2015 debutový album Chaos and the Calm, ktorý dobyl UK Chart. Z nahrávky pochádzajú napríklad aj úspešné single Let It Go a Hold Back the River. Tento rok v máji ponúkol druhú štúdiovku Electric Light, ktorá sa v UK Charte dostala na druhú priečku. Muzikant má na konte aj štyri EP nahrávky. Podarilo sa mu získať napríklad po dve BRIT Awards a Q Awards, Ivor Novello Award či tri nominácie na Grammy.